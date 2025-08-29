شاهد بالفيديو.. وسط تفاعل المصريين الحاضرين والمارة.. عروس سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد تقديمها فواصل من “رقيص العروس” المثير بشارع “كعابيش” بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين له على السوشيال ميديا, الذين عبروا عن غضبهم من خلال تعليقاتهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وفقاً لما ذكر ناشروه أظهر عروس سودانية, تتمايل في الرقص على طريقة “رقيص العروس” المثير بالشارع العام بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

العروس السودانية, رقصت وسط حضور عدد من الرجال والمارة بمنطقة “كعابيش” بحي فيصل, بمحافظة الجيزة, حيث تفاعل معها الحاضرون بالتصفيق معبرين عن إعجابهم برقصاتها المثيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)