البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

تسلم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتقويتها في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، السفير المصري هاني صلاح ، الذي سلمه الرسالة، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وقال السفير المصري في تصريح صحفي، إن اللقاء كان إيجابياً تطرق إلى أهمية دفع وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير المصري أنه سلم، رئيس مجلس السيادة دعوة رسمية من الرئيس المصري للمشاركة في إفتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن البرهان أعرب عن تطلعه للمشاركة في هذه الفعالية و لقاء الرئيس السيسي.

وأشار السفير هاني إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود مصر لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، ودور القيادة المصرية من تحركات ومساعى إقليمية ودولية لنقل الصورة الصحيحة عن ما يحدث في السودان والدفاع عن مصالحه والحفاظ على سيادة واستقلال أراضيه وحماية المؤسسات في السودان.

وأوضح السفير المصري أن اللقاء بحث سبل التنسيق المشترك بين البلدين في ملف مياه النيل، لافتاً إلى استضافة بلاده لاجتماعات آلية ٢+٢ بين السادة وزيري الخارجية والري في البلدين .

وأضاف السفير هاني أن الرئيس البرهان شدد على أهمية الدور المصري في دعم السودان والدفاع عن مصالحه وعودة الأمن والاستقرار ، وضرورة البدء في مشروعات إعادة الإعمار والبناء.

ونوه السفير صلاح إلى وصول الفريق الفني المصري إلى الخرطوم لإعادة تأهيل وصيانة عدد من الكباري، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحل الأزمة السودانية والتنسيق المشترك مع السودان، وزاد قائلا ” هو محور أساسي للسياسة الخارجية المصرية التي تعتبر الأمن السوداني هو خط أحمر وإمتداد طبيعي وحيوي للأمن المصري.

سونا