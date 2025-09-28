القبض على الفنانة عشة الجبل ببورتسودان رغم ادعائها الانتماء للقوات المشتركة

شهدت مدينة بورتسودان واقعة مثيرة للجدل بعد أن ألقت الشرطة القبض على الفنانة عشة الجبل، بعد نشر استوري علي الواتس ساب بانها تتجول في شوارع بورسودان . حيث زعمت الفنانة أنها تتبع للقوات المشتركة، وأنها تحت حمايتهم المباشرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت مصادر تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي, عن توقيف عشة الجبل في صينية ترانزيت وهي برفقة ضابط يقود عربة لاندكروزر، حيث أبرزت بطاقة عسكرية خلال التحقيقات الأولية، مدعية أنها جزء من القوات المشتركة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عشة حاولت التأكيد بأنها محمية ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات ضدها، إلا أن الشرطة واصلت التعامل معها بشكل قانوني. رغم تدخل الضابط محاولا أخراجها من الموقف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)