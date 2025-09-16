وفد السودان بجنيف: السودان يستند في سياساته على الركائز الأساسية لبناء دولة القانون

أكد وفد السودان المشارك في أعمال الدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم أن السودان يستند في سياساته إلى دستور الفترة الانتقالية الذي ينص على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء دولة القانون.

جاء ذلك في بيانه حول أشكال الرق المعاصرة وعمالة الأطفال في الدورة (60) أمام مجلس حقوق الإنسان.

كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، كما ثمن التقرير المعروض أمام هذه الدورة والذي تضمن تحليلاً معمقاً للأسباب والعواقب والتحديات المتعلقة بمكافحة العمل الجبري وعمالة الأطفال.

وأشار وفد السودان إلى أنه أخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، وأفاد بأن السودان قد أعطى أولوية خاصة لمكافحة جميع أشكال الرق والاستغلال. ويعمل السودان على مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، حيث اعتمد مجموعة من القوانين التي تضع إطاراً واضحاً لحماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري.

كما أودع السودان في 26 مارس 2021 وثائق انضمامه إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم 87، واتفاقية المشاورات الثلاثية الأطراف رقم 144، وبروتوكول العمل الجبري رقم 29، ليصبح الدولة الخمسين عالمياً المنضمة لهذا البروتوكول، بما يعكس التزامه الراسخ بالقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة وضمان مستقبل خالٍ من الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.

ويؤكد وفد السودان دعمه الكامل للتوصيات الصادرة من المقرر الخاص ولجنة الخبراء، ويدعو إلى أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري، كما يدعم الجهود الوطنية لتفعيل نظم التفتيش، وخفض معدلات التسرب المدرسي وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات وتقديم الدعم الفني والمالي لخطط السودان الرامية لتحقيق الهدفين 7 و8 من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.