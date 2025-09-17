انشقاق بشارة إنكا عن حركة العدل والمساواة (جناح صندل ) وانضمامه لحركة جيش تحرير السودان

حركة/ جيش تحرير السودان

قيادة القائد مني أركو مناوي

القيادة العامة

بيان ترحيب

تُهيب قيادة حركة/ جيش تحرير السودان بجماهير الشعب السوداني أن الثورة ماضية على دربها حتى النصر.

وفي هذا الإطار، تُعلن القيادة العامة بكل فخر واعتزاز انضمام اللواء بشارة آدم علي (بيشا إنكا) إلى صفوف الحركة.

يُعد انضمام اللواء بشارة إنكا دعمًا نوعيًّا لمسيرة المقاومة والنضال الوطني، ويُعبّر عن ثقة القادة الميدانيين في مشروع الحركة، الذي يهدف إلى تحرير الوطن وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية.

كما تُعلن القيادة أن اللواء بشارة إنكا وقواته يُشكّلون إضافة كبيرة للقوة المشتركة للدفاع عن الوطن، مما يُعزّز قدراتنا العسكرية ويُكمل آليات التنسيق والتكامل الميداني في مواجهة الميليشيات والمرتزقة.

تأكيدًا على ذلك، يأتي هذا الانضمام بعد أن انشق اللواء بشارة عن حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل التي أعلنت تحالفها مع مليشيا “الدعم السريع” (الجنجويد).

وقد انضم اللواء بشارة بكامل قيادته العسكرية، من ضباط وضباط صف وجنود، إلى صفوفنا.

يندرج هذا العمل ضمن الجهود المستمرة للحركة لتوحيد جميع الصفوف تحت راية القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، تعزيزًا للوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن.

ترحب القيادة العامة باللواء بشارة إنكا وقيادته، وتؤكد أن الأبواب مفتوحة أمام كل الشرفاء من أبناء السودان للالتحاق بركب النضال الوطني، والمساهمة في دحر الميليشيات وبسط الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.

وتُجدد القيادة التزامها بحماية المدنيين والحفاظ على كرامتهم، وبدء عملية تنظيم وإدماج الوحدات المقاتلة تحت إطار قيادة موحّدة تضمن الانضباط وحرفية الأداء العسكري.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والنصر المؤزر لقواتنا الباسلة.

العقيد/ أحمد حسين مصطفي

الناطق العسكري لحركة/ جيش تحرير السودان

