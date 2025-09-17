وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يلتقيان بالضباط المترقيين في رتبة الفريق واللواء شرطة

جاء ذلك لدى لقائه الثلاثاء ضباط الشرطة المترقين الى رتبة الفريق و اللواء شرطة بقاعة وزارة الداخلية بحضور الفريق اول شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقى/ الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة.

وزير الداخلية أوضح أن قوات الشرطة ذات تاريخ وإرث تليد تناقلته الأجيال جيل بعد جيل حافظت من خلاله على البلاد خاصة خلال معركة الكرامة الذى واجهت فيه الدولة إستهداف ممنهج من المليشيا المتمردة فى ثقافة الدولة وهويتها ومقدراتها ولكن بعزيمة الرجال تم دحرها والمحافظة على مكتسبات الوطن ، مشيرا الى الدور المتعاظم والجهود الكبيرة التى بذلتها القيادة السابقة فى المحافظة على مكتسبات الشرطة عقب إندلاع الحرب ، مشيرا الى أن المرحلة الحالية تتطلب بذل مزيد من الجهد لإنفاذ كافة الخطط والبرامج الشرطية التى تعزز من آداء قوات الشرطة فى نشر الخدمات ومكافحة الجريمة ، مؤكدا ثقة القيادة فى القادة الجدد ونجاحهم فى آداء واجباتهم ومهامهم الشرطية الجديدة بكفاءة وإقتدار موجها إياهم بالتواصل مع المتقاعدين وإشراكهم في البرامج الخدمية وتلمس قضاياهم لمزيد من التواصل بين الأجيال والسعي للمحافظة علي تماسك القوة والعمل بروح الفريق الواحد وتمكين منسوبي الشرطة من ألاضطلاع بواجباتهم بجانب تسخير الإمكانيات المتاحة لانجاح العمل الأمني والجنائي والخدمي

المدير العام لقوات الشرطة أوضح أن المسئولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهود والتعاون والتنسيق بين جميع إدارات الشرطة التى تعمل من أجل هدف واحد هو الوطن والمواطن ، مشيدا بإخلاص وتفانى القيادة السابقة ، مؤكدا أن العمل الشرطى يظل راسخ ومتماسك

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللقاء شهد حضور جميع القادة الذين ترقوا الي رتبة الفريق بجانب القادة الذين ترقوا الي رتبة اللواء المتواجدين بولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة