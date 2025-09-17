حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تعلن رفضها لبيان اللجنة الرباعية بشأن السلام بالسودان

أعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالى برئاسة صلاح رصاص رفضها لبيان اللجنة الرباعية بشأن السلام بالسودان وان موقفها يتسق تماما مع الموقف الرسمي للدولة بشأن مسائل الحرب والسلام بالبلاد ووحدة أراضيه وسيادته

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة محي الدين شرف خلال تنوير صحفي الثلاثاء حول قضايا الراهن وحصار مدينة الفاشر أنهم يسعون للسلام كهدف استراتيجي عبر حوار سوداني سوداني دون تدخلات أو املاءات خارجية وان يكون وفق الإرادة السودانية وان لا حوار أو تفاوض مع المليشيا التي ارتكبت الانتهاكات وجرائم الحرب والتطهير العرقي والقتل والنهب والتخريب والدمار والاغتصاب.

وأشار إلى أن المليشيا ليس لها أهداف سياسية وأنها تعمل وفق أجندة خارجية وتسعى لتفتيت السودان وأنها لن تعود للمشهد السياسي بأي شكل من الأشكال مرة أخرى.

وأوضح محي الدين أن ما أعلنته المليشيا من حكومة إسفيرية بمدينة نيالا ليس لها أي سند أو شرعية وأنها جاءت لتغطية هزائمها المتلاحقة بكردفان على يد الجيش والقوات المشتركة وجهاز الأمن والمخابرات.

فيما أكد أن قواتهم الان ترابط في الخطوط الأمامية بكردفان في طريق الزحف نحو فك الحصار على مدينة الفاشر مؤكدا أن الفاشر ستكون مقبرة للمليشيا وكافة قادتها وأنها ستكون عصية على السقوط.

وشدد محي الدين على ضرورة تنسيق وتوحيد المبادرات الإنسانية بشأن إغاثة المتأثرين بالحرب خاصة اؤلئك المحاصرين بمدينة الفاشر