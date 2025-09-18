شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار: (موت الشهيد مهند لن يشفي غليلنا حتى لو انتهوا الدعامة كلهم وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعوضنا ونقدمه له)

تحدث قائد تحالف قوى حركات وأحزاب شرق السودان, الجنرال شيبة ضرار, عن صدمتهم باستشهاد البطل مهند إبراهيم فضل, في معارك محور كردفان. وكان الشهيد مهند, قد استشهد خلال اشتباكات بين الجيش والقوات المساندة له مع مليشيا الدعم السريع, الشهر الماضي بإحدى محاور كردفان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد شيبة ضرار, أن رحيل مهند, كان صدمة كبيرة ولن يعوضها حتى لو أنتهى كل أفراد المليشيا, مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعوضنا ونقدمه للشهيد هو تحرير كل ربوع البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.