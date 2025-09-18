شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, شهد تفاعل الفتيات مع فنان الحفل. الفتيات رقصن على أنغام الأغنية الترند (دكان علوي), التي يقولها مطلعها: (الله يكتب لي سفر الطيارة), وهو الأمر الذي أثار سخرية الجمهور الذي كتب ساخراً: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

