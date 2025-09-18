نائب المدير العام – المفتش العام يسلم رئيس هيئة التوجيه والخدمات مهام منصبه ويشيد بمنسوبي الهيئة وإداراتها

شهدت مباني رئاسة هيئة التوجيه والخدمات الاربعاء مراسم التسليم والتسلم بين الفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام – المفتش العام ورئيس هيئة التوجيه والخدمات السابق والفريق شرطة حقوقي / عبدالفتاح عثمان محمد احمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات الحالي. نائب المدير العام – المفتش العام أشاد بأداء منسوبي الهيئة وإداراتها المختلفة خلال الفترة السابقة التي شهدت الإنتقال لولاية الخرطوم والبدء في تهيئة بيئة العمل و انفاذ عدد من المشروعات والبرامج الخدمية موجهاً بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة منسوبي قوات الشرطة بالخدمة والمعاش وتحسين شروط الخدمة والأوضاع المعيشية مؤكداً على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات كما جدد سيادته ثقته في مقدرة وكفاءة رئيس هيئة التوجيه والخدمات ومدراء الإدارات الجدد. من جانبه شكر الفريق شرطة حقوقي / عبدالفتاح عثمان رئيس هيئة التوجيه والخدمات نائب المدير العام – المفتش العام على دعمه المستمر متعهداً بوضع موجهاته موضع التنفيذ وبذل كافة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة منوهاً الى اهمية العمل بروح الفريق وترتيب الأولويات ومواجهة التحديات واعداً بمشروعات وبرامج طموحة وشاملة خلال الفترة القادمة وتفيد *متابعات المكتب الصحفي للشرطة* أن مراسم التسليم والتسلم جرت بحضور مدراء الإدارات العامة المنضوية تحت مظلة هيئة التوجيه والخدمات. المكتب الصحفي للشرطة

