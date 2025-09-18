من السرطان إلى السكري.. العلماء الروس يفتحون خريطة الجينات نحو تشخيص مبكر وعلاج ثوري للأمراض

يعتزم العلماء الروس خلال السنوات المقبلة كشف العوامل الجينية التي تحدد ظهور أمراض مثل السرطان والسكري وعدد من الأمراض الأخرى، وذلك استنادا إلى خطة الإجراءات التي أقرتها الحكومة.

ويخطط العلماء الروس لدراسة فئات واسعة من السكان باستخدام منهجيات سكانية متقدمة، بما يتيح تحليل بيانات شريحة كبيرة من الناس واستخلاص أنماط يمكن تعميمها على عموم السكان.

وسيتركز البحث على العوامل الجينية التي تسهم في ظهور الأمراض واسعة الانتشار ومرتفعة الوفيات، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري، وأمراض الجهازين العصبي والهضمي. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسات في تعزيز سبل الوقاية والتشخيص المبكر، بما في ذلك تطوير أنظمة اختبار تشخيصي جديدة.

كما يتضمن المشروع تطوير منهجيات لعلاج الأمراض الوراثية والسرطانية باستخدام نماذج أولية من أدوية التخلق المتعاقب، التي تستهدف الإبيجينوم (النظام الوظيفي للجينوم) من خلال التأثير على نشاط الجينات دون تغيير الحمض النووي نفسه. وإلى جانب ذلك، سيعمل العلماء على تطوير أدوات للتشخيص الجزيئي لعلامات التخلق المتعاقب.

وبناء على مبادئ البيولوجيا التركيبية، يخطط الباحثون أيضا لتصميم عاثيات بكتيرية اصطناعية — وهي مجموعات من الفيروسات قادرة على تدمير البكتيريا الممرضة — بهدف الوقاية من الأمراض المعدية. وبمساعدة أنظمة التعديل المتعدد للجينومات البكتيرية، يسعى العلماء للحصول على سلالات آمنة وغير مُمرضة من بكتيريا كانت في الأصل مسببة للأمراض.

المصدر: تاس