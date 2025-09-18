التأمين الصحي بالبحر الأحمر يدعم مستشفى سواكن

ضخ فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر (الأربعاء) دعما لوجستيا لمستشفى سواكن.

وقال مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر الدكتور علي شاش إن الدعم الذي اشتمل على أسرة، مقاعد للمرضى، معينات للعمليات، مستهلكات طبية ومعملية، يأتي تنفيذا لموجهات رئاسة الصندوق ودعما كاملا من المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم، واستجابة لخطة المائة يوم بدعم النظام الصحي وتحقيق العدالة في الأرياف.

وأكد د. شاش أن التأمين الصحي بالبحر الأحمر يمضي بخطى راسخة في توطين الخدمات في الأرياف، وأعلن اكتمال الاستعدادات لافتتاح مراكز التأمين الصحي في كل من درديب، طوكر، هيا وأربعات.

ونبه مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر إلى تفعيل المخيمات والأيام العلاجية وبرنامج الاختصاصي الزائر في الأرياف.

بدوره، أثنى مدير قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر الدكتورة أحلام عبد الرسول على دعم التأمين الصحي المستمر للقطاع الصحي، بجانب التزامه بتنفيذ الاتفاق المبرم مع القطاع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لجمهور المؤمن عليهم تحت رعاية وإشراف والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور.