رسم «وشوم» على أجساد بعض السيدات.. حبس البلوجر «فادي تاتو» عامين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء – صورة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، بمعاقبة البلوجر «أبانوب ماهر صبحي» الشهير بـ«فادي تاتو»، بالسجن لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه برسم «وشوم» على أجساد بعض السيدات بشكل اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام.

كانت وزارة الداخلية في وقت سابق أعلنت عن ضبط «فادي تاتو»، صانع محتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم «وشوم» على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

وقالت الداخلية، في بيان، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم «وشوم» على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور مقيم بالقاهرة وبحوزته هاتف محمول و«لاب توب»، بفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها والأدوات والخامات المستخدمة في الرسم «غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية»، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

