وقف عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، على جهود إدارة الكهرباء لاستعادة خطوط نقل الكهرباء ومعالجة الأضرار التى لحقت بالشبكة بولاية الخرطوم. وأكد سيادته لدى تفقده الاربعاء سير العمل بشارع واحد العمارات برفقة والى الخرطوم أحمد عثمان حمزة، استمرار جهود اللجنة العليا لتوفير المحولات المطلوبة وملحقاتها بعد أن إكتملت تغذية جميع المحطات التحويلية ووصول الكهرباء إلى جميع المرافق الخدمية بالولاية. وحث عضو مجلس السيادة العاملين بقطاع الكهرباء والفرق الميدانية على تسريع وتيرة العمل لإنجاز ما تبقي من أعمال ومطلوبات لإدخال التيار الكهربائي إلى المنازل وإنارة الطرق العامة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر جابر يتفقد سير العمل لاستعادة خطوط توزيع الكهرباء بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.