نائب والي كسلا يلتقي لجنة الظواهر السالبة!

بحث وزير التنمية الاجتماعية المكلف نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان آدم لدى لقائه الاربعاء بمكتبه أعضاء لجنة الظواهر السالبة المنبثقة من اللجنة العليا للطوارئ بالولاية سبل استنهاض الجهد المجتمعي وإسهامه في برامج الطوارئ الصحية للوقاية من تداعيات وأمراض الخريف.
وأشار شاع الدين حمزة الحسن مدير الطب الوقائي بالولاية إلى تكوين لجنة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ومحلية كسلا ومفوضية حقوق الإنسان من أجل وضع خطة لتحريك المجتمع للقيام بالدور المنوط به لدعم جهود الوزارة في برامج الوقاية ومكافحة البعوض والذباب في أطواره المختلفة، علاوة على إصحاح البيئة وتكلور مصادر مياه الشرب.
وأعرب نائب الوالي عن تقديره لجهود اللجنة في وضع خطط من شأنها تسريع الخطى لإشراك المجتمع من أجل أن ينعم إنسان الولاية ببيئة خالية من الأوبئة والنواقل الحشرية.
وقال إن توعية وتثقيف المجتمع عبر الكوادر الفنية المتخصصة يسهم في تحريك المجتمع للحد من الظواهر السالبة ويساعد في خلق مجتمع صديق للبيئة. ودعا نائب الوالي لإحكام التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع لإنجاح عمل اللجنة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
