المذكرة طالبت بالتسليم بعد قراره بالعودة.

دفع الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية بمذكرة للمدير التنفيذي ورئيس اللجنة الأمنية لمحلية أم درمان والتي يقع في دائرة اختصاصه دار العاصمة القومية، طالبه فيها بتحديد مواعيد لتسليم داره.

وأشار في المذكرة الى أن داره الكائن بالعقار رقم 1933 مربع 3/4 ام درمان قد تم الاستيلاء عليه واستخدامه بواسطة احدى الوحدات النظامية.

وأوضح السكرتير السياسي للحزب بالعاصمة القومية محمد مختار محمود، أن الحزب ونتيجة لظروف الحرب قد أغلقه وبداخله متعلقات من أثاث ومعدات كهربائية بالطابق الأرضي، وبالطابق العلوي إذاعة كاملة بكامل معداتها وأثاثها.

وقال المختار في المذكرة إنهم بصدد العودة لدارهم واستلام كل ممتلكاتهم التي تركوها.

باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.