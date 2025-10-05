شاهد بالصورة.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تبدي استغرابها الشديد من إعتقال أمام مسجد دافع عنها في خطبته وقال: (دخلت الفيسبوك لقيت الناس كلها شغالة حنان أم نخرة)

- 1/2
عبرت الناشطة السياسية والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, عن استغرابها الشديد من تدوينة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القيادية البارزة بالحرية والتغيير, نشرت صورة من التدوينة التي كتبها أحد النشطاء, ونقل فيها خبر من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
ووفقاً لما ذكر الناشط الذي نقلت عنه حنان حسن, فإن أحد أئمة المساجد بمدينة كوستي, تعرض للإعتقال بعد دفاعه عن حنان حسن, في خطبته.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من صفحة الناشط محمد أبوبكر, فإن الإمام قال في خطبته: “دخلت الفيسبوك لقيت الناس كلها شغالة حنان أم نَخْرَة… لقيت كمية من الكلام القبيح عن امرأة.”.
وأضاف في تدينته التي شاركتها القيادية بالحرية والتغيير, وعلق بيها بإيموشن “الاستغراب”, الإمام ذكر قوله تعالى “ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان.” “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
