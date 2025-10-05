بتأشيرة زيارة السعودية تتتيح لأبناء السودانيين الالتحاق بالمدارس

أعلنت سفارة السودان في الرياض أن السلطات السعودية وافقت على قرار جديد يتيح لأبناء السودانيين المقيمين في المملكة، الحاصلين على تأشيرات زيارة، الالتحاق بجميع المدارس السعودية والعالمية، مع استثناء تأشيرات العمرة من القرار.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب رسمي تقدمت به، بهدف تمكين أبناء الجالية السودانية من مواصلة تعليمهم دون عوائق.

شروط القبول في المدارس السعودية والعالمية

أكد البيان أن القبول سيكون وفق الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، على أن يتم توزيع الطلاب على المدارس في مختلف مناطق المملكة بما يتناسب مع إمكاناتها.

يمثل القرار انفراجة كبيرة لأبناء السودانيين المقيمين في السعودية، حيث يمنحهم فرصة تعليمية مستقرة في المدارس الحكومية والخاصة، ويسهم في دعم استقرار الأسر السودانية داخل المملكة.

خطوة تعكس التعاون بين البلدين

تؤكد هذه الموافقة عمق العلاقات بين السعودية والسودان، وحرص المملكة على تلبية احتياجات الجاليات المقيمة بما يتماشى مع سياسات التعليم والانفتاح الاجتماعي.

سودافاكس