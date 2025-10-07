البرهان يلتقي السفير الأسباني

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم سفير أسبانيا لدى السودان إسيدرو انتونيو، بحضور السفير أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير الأسباني في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس المجلس السيادي رسالة أسبانيا لدعم السلام بعد نهاية الحرب وعودة السودانيين من النازحين واللاجئين لمناطقهم، وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مسار العلاقات بين السودان وأسبانيا والجهود التي يمكن أن تضطلع بها بلاده في عمليات إعادة الإعمار لما بعد الحرب.

وأعرب السفير الأسباني عن تمنياته بعودة السودان لمسار الانتقال المدني الديمقراطي وإتاحة الفرصة للمدنيين للعب الدور المنوط بهم في مختلف المجالات مؤكداً وقوف بلاده بجانب الشعب السوداني حتى يتجاوز هذه المحنة التي يمر بها، مشيراً إلى أهمية وقف هذه الحرب التي دمرت البنيات الأساسية والمرافق الحيوية.

سونا