تشييع مهيب لجثمان محمد طاهر أيلا في بورتسودان

وصل إلى مدينة بورتسودان اليوم جثمان رئيس الوزراء الأسبق ووالي البحر الأحمر السابق محمد طاهر أيلا، قادمًا من الخارج، حيث سيُوري الثرى في المدينة وسط موكب جنائزي مهيب شارك فيه الآلاف من مواطني الولاية ومحبيه من مختلف أنحاء البلاد.
وأُقيمت مراسم التشييع في إستاد بورتسودان وسط حضور رسمي وشعبي كبير، رافقته مشاعر الحزن والأسى على رحيل أحد أبرز الشخصيات التي تركت بصمة في مسيرة التنمية والخدمة العامة بالسودان، لا سيما في ولاية البحر الأحمر.
وردد المشيعون الهتافات التي تخلّد سيرة الراحل، فيما عبّر العديد من الحضور عن تقديرهم لما قدمه أيلا من جهود في تطوير مدينة بورتسودان ومشروعاتها الخدمية والاقتصادية خلال فترة ولايته.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
