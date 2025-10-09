والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة

سجّل والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، زيارة إلى مستشفى إيلا لأمراض وجراحة القلب، برفقة وزير الصحة الاتحادية، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح المستشفى المتوقع في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وفي تصريحات صحفية عقب الزيارة، كشف البروفيسور ياسين محمد عبد الحي، رئيس المجلس الاستشاري لأمراض القلب والقسطرة القلبية، عن قرب افتتاح المستشفى بعد الانتهاء من تركيب وحدة القسطرة القلبية، مشيراً إلى أن المستشفى سيقدم خدمات تخصصية متقدمة تشمل التشخيص والعلاج، إلى جانب غرف العناية المركزة وخدمة المقابلة الطبية.

وأضاف أن المستشفى يضم نخبة من الاستشاريين في علاج أمراض القلب المختلفة، ويستهدف تقديم خدماته للمرضى من ولاية البحر الأحمر والولايات الأخرى.

وأوضح أن أمراض القلب منتشرة في الولاية بشكل غير بسيط، حيث يتم تحويل أربع إلى خمس حالات يومياً من بورتسودان والمدن المجاورة، وغالباً ما تتدهور حالة المرضى قبل وصولهم إلى مراكز العلاج، مما دفع إلى التفكير في إنشاء المركز منذ بداية عام 2023، والذي بدأ كحلم وأصبح اليوم واقعاً ملموساً.

وأشار البروفيسور ياسين إلى أن المرحلة الأولية من المشروع قد اكتملت، وتبقي قليل على افتتاحه رسمياً، منوهاً إلى أن المركز سيتحول إلى مستشفى متكامل يقدم جميع خدمات القسطرة، بدعم مباشر من المركز القومي لجراحة القلب، أحد أذرع وزارة الصحة الاتحادية.

من جهته عبر الأستاذ هارون ادم موسى “مجتمع مدني” عن سعادته بإفتتاح مستشفى إيلا لأمراض وجراحة القلب والقسطرة ببورتسودان؛ مثمناً دور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور؛ وشكر وزير الصحة الإتحادي؛ ومدير عام الصحة بالولاية دكتورة إحلام عبد الرسول؛ شاكراً للحلم الذي أصبح واقعاً؛ مضيفاً بأن المركز سيمزق فاتورة العلاج خارج الولاية.

سونا