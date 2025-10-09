منتخب الجزائر يفوز على الصومال ويتأهل إلى كأس العالم 2026

- 1/2
تأهل منتخب الجزائر رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 بفوزه على الصومال 3-0 لحساب الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا، اليوم الخميس.
على ملعب “ميلود هدفي” في مدينة وهران غرب الجزائر وبحضور جماهيري غفير، بادر محاربو الصحراء بالتسجيل في الدقيقة 7 عن طريق المتألق محمد الأمين عمورة مهاجم فولفسبورغ.
بعدها تمكن القائد رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19.
خلال الشوط الثاني واصل “الخضر” سيطرتهم على المباراة، وجاء الهدف الثالث عن طريق عمورة مجدداً في الدقيقة 57.
بهذا الفوز رفعت الجزائر رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة لتحجز رسمياً تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية، كندا والمكسيك.
أصبح المنتخب الجزائري خامس منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم المقبلة بعد الأردن والمغرب وتونس ومصر.
يشارك “محاربو الصحراء” في كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ بعد نسخ 1982، 1986، 2010، 2014.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
