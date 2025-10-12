شاهد بالفيديو.. ضابط بمليشيا الدعم السريع يخاطب الحاضرين بنيالا ويثر ضحكات الجمهور: (التحية لكل من هب ودب وأسس حكومة التأسيس) وساخرون: (صدق وهو كذوب وشكلو عاجباهو الجملة دي)

عرض ضابط بمليشيا الدعم السريع, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مخاطبته جمع من مؤيدي حكومة تأسيس الجديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ضابط المليشيا, خاطب الجمع قائلاً: (التحية لكل من هب ودب وأسس حكومة التأسيس).

الضابط استخدم عبارة “كل من هب ودب”, في غير معناها, وترجع هذه العبارة إلى كلمتين: “هب” التي تعني الحركة السريعة أو الريح الهائجة، و”دب” التي تعني المشي ببطء على الأرض، وبذلك تجمع العبارة بين السريع والبطيء للإشارة إلى كل من يتحرك، سواء في الهواء أو على الأرض.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات النشطاء والمتابعون, فقد كتب الصحفي الشهير مزمل أبو القاسم, بعد أن شارك المقطع: (صدق وهو كذوب) ليرد عليه أحد المتابعين: (شكلو عاجباهو الجملة دي وقال يحشرها في الخطاب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)