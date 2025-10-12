وزارة الخارجية تدين المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بالفاشر

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

امتداداً لمخطط مليشيا آل دقلو الإرهابية الذي يهدف إلى التصفية الجماعية للنازحين والمدنيين بمنطقة الفاشر، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، مجزرة جديدة بمركز إيواء دار الأرقم بالفاشر. راح ضحية المجزرة البشعة (57) من المدنيين، بينهم (17) من الأطفال، (22) من النساء، (18) من كبار السن.

تأتي المذبحة الجديدة في ظل التجاهل الدولي لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة من قبل المليشيا الإرهابية ضد بعض المجتمعات في مناطق مختلفة في السودان، منذ الإبادة الجماعية في الجنينة وأردمتا في يونيو 2023 وقرى الجزيرة خلال عام 2024 ومخيمي زمزم وأبوشوك في الأشهر الماضية.

تدعو حكومة السودان مجلس الأمن بالأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياته للتصدي لهذه المليشيا الإرهابية ورعاتها وإنفاذ قراره 2736 (2024) الذي يطالب المليشيا برفع حصارها عن الفاشر فوراً والتصرف عن مهاجمتها.

كما تطالب كل الفاعلين الدوليين والإقليميين باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن وقف إمدادات السلاح والمرتزقة للمليشيا المتمردة الإرهابية ومعاقبة قياداتها وعناصرها المسؤولة عن هذه الفظائع، إلى جانب دعم جهود الحكومة السودانية لإنهاء معاناة المدنيين بالفاشر وغيرها من المدن التي تحاصرها أو تحتلها المليشيا الإرهابية.