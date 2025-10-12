شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يتفاعل بشكل هستيري في حفل خاص ويتغنى باسم والدته: (الما بحبونا يموتوا زعلانين وبلوبلو بلبلة في كايرو الله يحفظها) والجمهور يسأل: (هل هي رسالة لشريف الفحيل؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحياه الحفل السوداني, الشاب محمد بشير, مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب أشعل الحفل بتفاعل في الغناء والرقص على أنغام أغنية قال فيها: (الما بحبونا يموتوا زعلانين). كما تغنى حمادة بشير, في نفس الأغنية, باسم والدته المطربة الكبيرة حنان بلوبلو, قائلاً: (بلوبلو بلبلة في كايرو الله يحفظها), وسط تساؤولات من الجمهور: (هل هي رسالة لشريف الفحيل؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

