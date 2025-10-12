شاهد بالفيديو.. المطرب شريف الفحيل يرد على هجوم جمهور الفنان جمال فرفور: (أنا فالح ونجيض وألف مبروك إتحاد الفنانين وهو يمثلني)

خرج الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”, رد من خلاله على الهجوم الذي تعرض عليه من جمهور الفنان شريف الفحيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الفحيل, في حديثه أنه غير مسؤول عن قرار إتحاد المهن الموسيقية, بفصل الفنان جمال فرفور.

وقال أنه يعرف جيداً كيف يدافع عن نفسه قائلاً: (أنا فالح ونجيض), كما أشاد بإتحاد الفنانين على قراره الذي اتخذه وقال: (أنا فالح ونجيض وألف مبروك إتحاد الفنانين والاتحاد جد يمثلني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)