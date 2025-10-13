شاهد بالفيديو.. الكوميديان حسن تسريحة يدخل في وصلة رقص مثيرة للجدل مع الفنانة منى ماروكو خلال حفل بأثيوبيا وساخرون: (علموك فك العرش يا تسريحة)

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الكوميديان ونجم السوشيال ميديا حسن تسريحة, يشارك الفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو, الرقص. تسريحة, وماروكو, أثارا الجدل خلال حفل أقيم بالعاصمة الأثيوبية, أديس أبابا, بوصلة رقص مثيرة أثارت سخرية الجمهور الذي كتب معلقاً: (علموك فك العرش يا تسريحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

