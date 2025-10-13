شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تهاجم الناشطة “ماما كوكي”: (تسببتي في طلاقي وخربتي بيتي..ما تعمليني موضوع وتلوكيني لبانة وشريف الفحيل دفعتي)

- 1/2
هاجمت المطربة السودانية المثيرة للجدل هبة جبرة, الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجمت “جبرة”, الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, واتهمتها بالتسبب في طلاقها وخراب بيتها, بعد استضافتها لإحدى المتحدثات عبر منصتها.
وحذرت المطربة, الناشطة من تكرار الحديث عنها عبرت منصتها على تطبيق “تيك توك” قائلة: “ما تعمليني موضوع وتلوكيني لبانة”.
كما عبرت هبة جبرة, عن غضبها من بعض الأحاديث التي جاءت على لسان “ماما كوكي”, مؤكدة أنها تملك رخصة مزاولة مهنة الغناء.
وذكرت المطربة المثيرة للجدل, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها لم تتدخل في خلاف الناشطة مع الفنان شريف الفحيل, مؤكدة أنه دفعتها في برنامج نجوم الغد.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
