شاهد بالصورة.. تم تصميمه من ذهب “عيار 18” و “115” فص ألماس و فيه خيوط حرير أصلية.. مصممة أزياء سودانية تسير على درب زميلتها وتطرح ثوب بلغ سعره 100 ألف دولار ما يقارب 5 مليون جنيه مصري

شهدت “البازرات”, النسائية السودانية, المقامة في جمهورية مصر العربية, طرح ثياب نساء سودانية, بأرقام فلكية, أثارت ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجدل بدأته المصممة زينب النور, التي قامت الأسبوع الماضي بطرح ثوب بلغت قيمته 500 ألف دولار أمريكي. مؤخراً سارت المصممة مهيات الشفيع, على درب زميلتها بعدما قامت بطرح ثوب فاخر بلغ سعره نحو 100 ألف دولار ما يقارب 5 مليون جنيه مصري. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن ثوب المصممة الفاخر تم تصميمه من ذهب “عيار 18” و “115” فص ألماس و فيه خيوط حرير أصلية من الدودة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

