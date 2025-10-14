أحمد سعد وحمادة هلال يحتفلان مع محمد صلاح بتأهل منتخب مصر إلى مونديال 2026

احتفل النجمان أحمد سعد وحمادة هلال مع لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، بتأهل المنتخب رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء مبهجة في استاد القاهرة الدولي الذي امتلأ بالجماهير.

وشارك أحمد سعد متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الاحتفالية، ظهر خلالها وهو يغني ويرقص مع لاعبي المنتخب على أنغام أغانيه الشهيرة مثل «إيه اليوم الحلو ده» و«سع وسع»، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وافتتح الفنان حمادة هلال فقرات الاحتفال بأغنية «والله وعملوها الرجالة»، التي أشعلت أجواء الاستاد، قبل أن يقدم أغنيته الحماسية «صعدنا كأس العالم»، وسط ترديد الجماهير والهتافات احتفالًا بالإنجاز.

وكان منتخب مصر أنهى مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته الأولى برصيد 26 نقطة، ويضمن التأهل رسميًا إلى المونديال.

المصري اليوم