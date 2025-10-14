قطر تودّع أبناءها الشجعان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمشاعر يعتصرها الحزن والأسى والألم، ودّعت دولة قطر ثلاثة من أبنائها الأوفياء الذين وافتهم المنية في حادث مؤلم أثناء أدائهم لمهامهم الوطنية ضمن الوفد القطري المشارك في مفاوضات السلام بين الأشقاء الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة وفود من جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية.

وفي هذا المصاب الجلل الذي عم كل بيت قطري، نعزي كل هل قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بأحرّ التعازي ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وأهاليهم، راجين من الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُجزل لهم الأجر لما قدموه من خدمة صادقة لوطنهم حيث كانوا يواصلون الليل بالنهار في سبيل انجاح المساعي الطيبة التي تبذلها دولة قطر بالشراكة مع الاشقاء في مصر في سبيل تسهيل اللقاءات والمحادثات والمناقشات التي كانت تدور بشكل متواصل ودؤوب سعيا لوقف الحرب على غزة والتي دمرت الاخضر واليابس وعملا على نصرة قضية عادلة تمثل وجدان الأمة بكاملها.

لقد كان المتوفون الثلاثة ومعهم اثنان من المصابين يؤدون مهمة دبلوماسية وإنسانية سامية، عنوانها إرساء الأمن والدفع نحو وقف نزيف الدم الفلسطيني، ومحاولة تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة التي بموجبها يتم انقاذ أرواح الأبرياء في غزة وسائر الأرض المحتلة، وقد سادت مشاعر الحزن والأسى على شهداء الواجب في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف وملفت، حيث عبّر المواطنون والمقيمون عن تضامنهم مع أسرهم، وأشادوا برسالتهم النبيلة التي قضوا من أجلها وفي سبيلها وفي سبيل خدمة وطنهم.

وفي غمرة الحزن، ورغم هذا المصاب الجلل الا أنه لن يزيد قيادتنا وحكومتنا إلا إصرارًا على مواصلة طريقها في دعم قضايا العدالة والحق، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن دماء أبنائها ستظل نورًا على درب الوساطة العادلة والعمل الصادق من أجل السلام والواجب الذي تمليه المبادئ والقيم السامية التي تسير عليها دولتنا الحبيبة قطر، في الختام رحم الله أبناء قطر البررة الذين رحلوا في ميدان الواجب، ونسأل الله أن يجعلهم في عليين مع الصالحين والشهداء، وأن يحفظ قطر وأبناءها من كل سوء ويبعد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

عبدالعزيز الحمادي – الشرق القطرية

