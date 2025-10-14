رئيس مجلس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة ليبيا

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس لدى لقائه اليوم ببورتسودان السفير الليبي د. فوزي عبدالرحيم أبومريز وبحضور وزير الخارجية السفير محي الدين سالم، دعوة رسمية من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد محمد الدبيبة لزيارة دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح السفير الليبي في تصريح صحفي، أنه نقل لرئيس مجلس الوزراء تهنئة الحكومة الليبية له بمناسبة توليه قيادة حكومة الأمل، مؤكداً موقف ليبيا الداعم للسودان ووحدة أراضيه ورفضها للتدخل الخارجي في الشأن السوداني.

وأوضح السفير أن اللقاء تطرق إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الليبية لإستضافة السودانيين بليبيا، فضلاً عن تناول اللقاء تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً في هذا الصدد أنه تمت مناقشة مباشرة السفارة الليبية أعمالها في الخرطوم قريباً بمشيئة الله.

سونا