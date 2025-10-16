شاهد بالفيديو.. التيكتوكر أبو أحمد يقوم بتقليد المطربتين ندى القلعة وإيمان الشريف في معاناتهن مع “علي كبشرات” بطريقة مضحكة ويتغزل في القلعة ويلقبها بـــ”البابور واللوري”

نشر التيكتوكر السوداني, المعروف أبو أحمد, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بتفاعل واسع من المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, قام خلال المقطع بتقليد المطربتين ندى القلعة, وإيمان الشريف.

التيكتوكر أثار ضحكات المتابعين بتقليده المطربتين في معاناتهن مع التيكتوكر “علي كبشرات”, المتخصص في حفظ وتسجيل و”كبشرة” البث المباشر. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغزل الصاروخ الصيني, في طريقة شكوى القلعة, من “علي كبشرات”, ووصفها بــ”اللوري والبابور”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

