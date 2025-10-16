الهلال يتوصل لاتفاق نهائي مع ياسين بونو

توصلت إدارة الهلال السعودي، اليوم الخميس، إلى اتفاق نهائي مع الحارس المغربي ياسين بونو، على تجديد تعاقده مع الزعيم، خلال الفترة المقبلة.

ونجحت إدارة الهلال، بحسب صحيفة “عكاظ” الرياضية، في التوصل لاتفاق مع النجم المغربي للبقاء في قلعة “الزعيم”، بعد إقناع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وانضم المغربي ياسين بونو إلى صفوف الهلال في صيف عام 2023، قادما من إشبيلية الإسباني، ضمن ثورة الانتقالات التي طالت دوري روشن السعودي، عقب انتقال 75% من ملكية أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وشارك الحارس المغربي مع الهلال في 99 مباراة، في كافة المسابقات، واهتزت شباكه 94 مرة، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة.

أرقام مرعبة

حقق بونو أرقاما مرعبة مع الهلال جعلته أحد الركائز الأساسية في تشكيلة النادي العاصمي خلال السنوات الماضية.

ولمع ياسين بونو في كأس العالم للأندية، حتى بات أحد أبرز اللاعبين المشاركين بالبطولة، وقد ذكر موقع “سوفا سكور” أن الحارس المغربي قام بـ 23 تصديا في البطولة، ليصبح أكثر الحراس تصديا خلال النسخة المستحدثة من بطولة كأس العالم للأندية.

وقد تقدم بونو في ذلك على حارس مرمى أوكلاند ناثان جاراو، وأوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي، الذين قاما بـ20 تصديا في مونديال الأندية.

كما تصدر الحارس المغربي أيضا الترتيب الخاص بأكثر حارس المرمى تصديا للتسديدات من داخل منطقة الجزاء بالبطولة، بـ15 تصديا، بمعدل 3.75 تصد في المباراة الوحيدة.

وتواجد الحارس المغربي في المركز الخامس في الترتيب الخاص بأفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية بتقييم 8.18، لينضم إلى القائمة الأولية للمرشحين لجائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”.

صدمة مزدوجة

لا يمكن حصر أحداث كرة القدم في الأخبار السعيدة فقط، بل تتضمن أنباء سيئة أيضا، وينطبق ذلك على الهلال الذي تلقىصدمة مزدوجة قبل أيام قليلة من مواجهة الاتفاق، على ملعب “إيجو” في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن البرازيلي مالكوم تعرض لإصابة بسيطة خلال تدريبات أمس الأربعاء، لتثار الشكوك حول جاهزيته لمواجهة النواخذة.

وكان مالكوم فيليب، قد تعرّض في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الأهلي في جدة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، ما تسبب في غيابه عن مباراتي الأخدود .

سلاح هلالي بارز

استعاد الهلال سلاحا بارزا خلال فترة التوقف الدولي، بعد مشاركة داروين نونيز بالتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الركبة، تعرض لها منذ يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسببت في غيابه عن مباراتي الأخدود في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وناساف الأوزبكي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتعافى منها.

وقدم اللاعب الأوروجوياني مستويات متفاوتة منذ انضمامه إلى الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول الإنجليزي، حيث شارك في 4 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

الهلال يفاجئ جماهيره

فاجأ الهلال جماهيره قبل مواجهة السد القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتقابل النادي العاصمي، مع السد، في لقاء “الزعيمين” يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، حيث يأمل الأزرق في مواصلة انتصاراته في البطولة.

وأعلن الهلال، عبر حسابه الرسمي على “إكس”، طرح تذاكر لجماهيره بأسعار مخفضة، بالتزامن مع ذكرى تأسيس النادي التي تحمل الرقم 68.

وسيكون سعر التذاكر للجماهير الهلالية 57 ريالًا بحد أقصى، وهو أقل سعر تم طرحه، علما بأن أسعار تذاكر المباريات عادة ما تبدأ من 79 ريالًا لأقل فئة.

