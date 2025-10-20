والي البحر الأحمر يرأس اجتماع مجلس الاستثمار ويناقش الامكانيات التنموية المتاحة

رأس والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور، إجتماع مجلس إدارة هيئة الإستثمار بالولاية.

وأوضحت الأستاذة نادية ناصر مدير الهيئة العامة للإستثمار ومقرر اللجنة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن المجلس ناقش الوضع الراهن للإستثمار والخطط المستقبلية، وأكد على أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية بالولاية.

وأضافت أن الاجتماع تناول الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المحليات، والموارد التي يمكن استغلالها لدفع عجلة الاستثمار .