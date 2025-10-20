والي البحر الأحمر يرأس اجتماع مجلس الاستثمار ويناقش الامكانيات التنموية المتاحة

- 1/2
رأس والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور، إجتماع مجلس إدارة هيئة الإستثمار بالولاية.
وأوضحت الأستاذة نادية ناصر مدير الهيئة العامة للإستثمار ومقرر اللجنة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن المجلس ناقش الوضع الراهن للإستثمار والخطط المستقبلية، وأكد على أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية بالولاية.
وأضافت أن الاجتماع تناول الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المحليات، والموارد التي يمكن استغلالها لدفع عجلة الاستثمار .
كما تم التأمين على ضرورة إعداد لائحة تنظم سير عمل المجلس، إلى جانب مناقشة الميزانية ورفع المقترحات الخاصة بالخطط والبرامج التي تدعم الاستثمار في ولاية البحر الأحمر.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
