والي القضارف يصدر قرارا بإعفاء وتكليف مديرين تنفيذيين لمحليات الولاية

أصدر والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن الاثنين قراراً ولائيا بإعفاء المديرين التنفيذيين للمحليات الآتية : 1/ السيد / ابوالقاسم عبدالصمد المدير التنفيذي لمحلية باسندة. 2/ السيد/ إبراهيم محمد طربوش المدير التنفيذي لمحلية القلابات الشرقية. 3/ السيد/ محمد عثمان الخليفة المدير التنفيذي لمحلية ريفي وسط القضارف. 4/ السيد/ ياسر بابكر الحاج المدير التنفيذي لمحلية القلابات الغربية. 5/ السيد/ عزالدين الإمام علي المدير التنفيذي لمحلية الرهد. 6/ السيد/ مصطفى عبدالله يحي المدير التنفيذي لمحلية المفازة. وتم بموجب هذا القرار تكليف المديرين التنفيذيين الآتية أسماءهم للمحليات قرين اسماءهم 1/ السيد/ إبراهيم احمد إبراهيم مديراً تنفيذياً لمحلية باسندة. 2/ السيد/ محمد علي شالو مديراً تنفيذياً لمحلية القلابات الشرقية. 3/ السيد/ ياسر بابكر الحاج مديراً تنفيذياً لمحلية ريفي وسط القضارف. 4/ السيد/ محمد عثمان الخليفة مديراً تنفيذياً لمحلية القلابات الغربية. 5/ السيد/ مصطفى عبدالله يحي مديراً تنفيذياً لمحلية الرهد. 6/ السيد/ عزالدين الإمام علي مديراً تنفيذياً لمحلية المفازة. سونا

