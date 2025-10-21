مدرب بيراميدز الغامض.. تحليل نفسي يكشف أسرار شخصية يورشيتش المثيرة للجدل

يثير المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز جدلًا واسعًا بتصرفاته العصبية على خطوط الملعب، في الوقت الذي يحقق فيه إنجازات تاريخية مع الفريق، حيث جعله من «صفر بطولات» إلى بطل أفريقي وعالمي في أقل من عامين.

في كل مباراة يخوضها فريق بيراميدز، يتحول كرونوسلاف يورشيتش إلى «عاصفة» متحركة على خط التماس، حيث لا يهدأ لحظة واحدة، يركض ذهابًا وإيابًا، يصرخ ويلوح بيديه بشدة، ويدخل في اشتباكات مستمرة مع الحكام واللاعبين المنافسين والجماهير.

من النادر أن تمر مباراة دون أن يحصل على إنذار أصفر، بل إن بعض المباريات تنتهي بطرده، في الدوري المصري الممتاز، على سبيل المثال، شهدت عدة مواجهات مع الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك مشاهد درامية، حيث يدخل يورشيتش في جدال حاد مع الحكام حول قرارات التحكيم، يتهمهم بالتحيز، ويصرخ في وجوههم بكلمات كرواتية مختلطة بالعربية، ما يثير غضب الجماهير المنافسة التي ترد عليه بهتافات معادية.

كما أنه لا يتردد في الاقتراب من اللاعبين المنافسين أثناء الوقفات، يوجه لهم نظرات حادة أو تعليقات ساخرة، ما يؤدي أحياناً إلى تدخل الأمن أو مسؤولي الفريقين لتهدئة الأمور.

وفي إحدى المباريات الأخيرة أمام الزمالك، دخل في شجار مباشر مع جماهير الخصم، متهماً إياها بإلقاء أجسام غريبة نحو ملعب اللعب، وهو ما أدى إلى توقف المباراة لدقائق، هذه التصرفات ليست جديدة، بل أصبحت علامة مميزة ليورشيتش منذ توليه تدريب بيراميدز في أوائل 2024، حيث يرى البعض فيها «حماساً مفرطاً»، بينما يصفها آخرون بـ«الفوضى المتعمدة» التي تؤثر على سير المباريات.

ورغم هذه التصرفات المثيرة للجدل، لا يمكن إنكار الإنجازات الاستثنائية التي حققها يورشيتش مع بيراميدز، الذي كان قبل وصوله فريقاً متوسط المستوى برصيد صفر من البطولات الكبرى، وفي أقل من عامين، قاد الفريق إلى تحقيق أربع بطولات كبرى، بدءاً من كأس مصر، الذي فاز به بيراميدز بعد مباراة مثيرة أمام زد، مروراً بدوري أبطال أفريقيا، وصولاً إلى العالمية.

من جانبه، يبرر يورشيتش تصرفاته بأنها جزء من دوره كمدرب لفريق «بلا جمهور»، حيث يقول إنه يتحرك على الخط ليحفز لاعبيه، ويصبح لهم «جمهوراً» بديلاً في غياب الجماهير الكبيرة التي تتمتع بها الفرق الأخرى. وفي تصريحات سابقة، أعرب عن شعوره بالإحباط من عدم وجود دعم جماهيري كبير، قائلاً: «أنا بتحرك واتننطط على الخط بهدف أحفز اللاعبين، أكون لهم جمهور بجانب المدرب، فنحن فريق بلا جمهور». ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه التبريرات قد تكون غطاءً لأسلوب نفسي متعمد.

في تحليل نفسي لـ«المصري اليوم»، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المدرب الكرواتي يتعمد القيام بتلك الحركات ليثير اللاعبين المنافسين والجمهور، كما يتعمد إرهاب الحكام طوال المباراة. وأوضح فرويز أن هذا الأسلوب يظهر بشكل واضح في الدوري المصري فقط، بينما في المباريات الدولية مثل مواجهة الأهلي جدة في السعودية، التزم يورشيتش الصمت التام طوال المباراة، ولم نشاهد أياً من تلك التصرفات العصبية، ما يدل على أنه ليس شخصاً عصبياً بطبعه، بل يصطنع هذه الحركات عمداً لجعل المباراة في حالة توتر على المنافس. وأضاف: «هذا المدرب يدرك جيداً ما يقوم به، ولابد من معاقبته على تصرفاته لأنه في أوقات كثيرة بيتنطط داخل وخارج الخطوط في الدوري المصري ويثير أزمة».

وتابع فرويز أن يورشيتش ذكي، لكن إمكانياته محدودة في التدريب، فهو يمتلك فريقاً قوياً، وأحمد الشناوي حارس الفريق لديه إمكانيات قوية، فمن الطبيعي أن يحصل على تلك البطولات، وأكد أنه مدرب حماسي يعتمد على تحفيز لاعبيه والقيام بدور الجمهور، وتحفيز فريقه بشكل جيد، لكن كل ما يتردد عن أنه «شخص مش طبيعي» غير صحيح، فهو «عارف بيعمل إيه»، ويصطنع العصبية لـ«دربكة» المباراة، وشد أعصاب المنافس، وتحفيز لاعبيه، وإرباك الحكام ليس أكثر.

