غير قابل للنفي.. ■ أسماء بارزة في صفوف التيار الداعم والمناصر لمليشيات التمرد تعلن رغبتها في العودة إلى السودان بلا شروط.. ■ الأسماء المذكورة تتواصل مع الداخل وتعرض أسباب ودوافع الرغبة في العودة.. ■ تعقيدات الوضع المعيشي بدول المنافي مع تزايد تجاهل آل دقلو لبعض الناشطين والسياسيين قطع حبال التواصل مع أصدقاء الأمس الذين ليس لبعضهم خيار غير العودة إلى السودان مهما كانت الصعوبات على حد قولهم.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

