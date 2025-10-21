تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:46 مساءً - مقاطعة كندية تحظر توصيلات تعدين الكريبتو الجديدة بشبكة الكهرباء

أعلنت حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية (British Columbia) في كندا عن حظر دائم لأي توصيلات جديدة لتعدين العملات المشفرة بشبكة الكهرباء العامة، مشيرة إلى الطلب غير المسبوق على الطاقة في المقاطعة.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أوضحت الحكومة أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ومساعدة شركة الكهرباء الحكومية BC Hydro على إدارة توفر الطاقة بشكل مستدام.

وجاء في البيان:

"توجد فرص كبيرة في قطاعات الموارد الطبيعية التقليدية في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك التعدين والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (LNG)، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. إن نجاح المشاريع الكبرى المقترحة يعتمد على الحصول على كهرباء نظيفة وموثوقة بأسعار تنافسية للصناعات."

ووفقًا للتعديلات التنظيمية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في خريف عام 2025، سيتم فرض "قيود على الطاقة المخصصة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب "حظر دائم على أي توصيلات جديدة لشبكة BC Hydro من قبل شركات تعدين العملات المشفرة."

محطة للطاقة الكهرومائية في كولومبيا البريطانية. المصدر: حكومة كولومبيا البريطانية

وقالت شارلوت ميثا، الرئيسة التنفيذية لشركة BC Hydro:

"نشهد طلبًا غير مسبوق من الصناعات التقليدية والناشئة. تمنحنا استراتيجية المقاطعة القدرة على إدارة هذا النمو بمسؤولية، والحفاظ على موثوقية الشبكة وضمان مستقبل طاقة نظيف وميسور التكلفة."

تُعد BC Hydro المزود الرئيسي للطاقة في المقاطعة، إذ تخدم أكثر من 5 ملايين شخص أي حوالي 95% من السكان المحليين، بحسب موقعها الرسمي.

رغم تشديدها على القيود، أبدت الحكومة موقفًا أكثر إيجابية تجاه مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مقارنةً بتعدين الكريبتو، مؤكدة أنها تسعى إلى مساعدة هذه القطاعات على النمو بطريقة تحقق أكبر فائدة لسكان كولومبيا البريطانية.

أما فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة، فقد أوضحت الوثائق المرافقة للإعلان أن السبب وراء الحظر يعود إلى "الاستهلاك المفرط للطاقة مقابل فائدة اقتصادية محدودة" يقدّمها هذا القطاع.

محللو التعدين يختلفون مع موقف الحكومة

رغم الانتقادات الحكومية المتكررة لقطاع التعدين بسبب استهلاك الطاقة، فإن العديد من الخبراء في المجال يرفضون هذه الصورة السلبية، مؤكدين أن تعدين البيتكوين يمكن أن يتكامل مع مبادرات الطاقة النظيفة والمناخية.

من بين هؤلاء دانيال باتن (Daniel Batten)، الناشط البيئي في مجال البيتكوين، الذي يقود جهودًا لتفنيد الادعاءات البيئية حول التعدين، مبرزًا كيف يمكن دمج تعدين البيتكوين ضمن حلول الطاقة المتجددة وخطط تقليل الانبعاثات.

بعض منشورات دانيال باتن الأخيرة التي ترد على مزاعم تشويه سمعة التعدين. المصدر: Daniel Batten

الحظر الكامل كان متوقعًا منذ فترة

بينما تتجه بعض المدن الكندية مثل فانكوفر إلى أن تصبح أكثر انفتاحًا على البيتكوين، فإن كولومبيا البريطانية تسير في الاتجاه المعاكس، إذ تعمل منذ سنوات على تقييد وصول شركات التعدين إلى شبكتها الكهربائية.

ففي ديسمبر 2022، فرضت الحكومة حظرًا مؤقتًا لمدة 18 شهرًا على توصيلات التعدين الجديدة، من أجل وضع إطار دائم يوازن بين احتياجات شركات التعدين والسكان المحليين والأعمال التجارية. لكن يبدو أن هذا الإطار تحوّل الآن إلى حظر شامل وفق التحديث الأخير.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على خطة عمل الشركات القائمة في المقاطعة، مثل Bitfarms وIren، اللتين تمتلكان منشآت لتعدين البيتكوين ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في المنطقة.