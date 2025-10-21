شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت اليمامة السعودية تتراجع 63% بالربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

يشهد الذهب عامًا استثنائيًا في 2025، إذ ارتفع سعره بأكثر من 60% منذ بداية العام، في واحد من أقوى موجات الصعود التاريخية للمعدن الثمين، وسط خليط من التوترات الجيوسياسية، وتبدّل سياسات البنوك المركزية، وازدياد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة.



وإذا استمر هذا الزخم حتى نهاية ديسمبر، فسيكون هذا الأداء الأفضل منذ عام 1979، عندما قفز الذهب بأكثر من 120% على خلفية أزمة الطاقة العالمية وتفجر معدلات التضخم في الولايات المتحدة.



ومنذ مطلع هذا العام ،لم يتوقف المعدن الثمين عن تحطيم أرقامه القياسية ،مع تجاوز الحواجز النفسية عند 3,000 و 4,000 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



سوق صاعدة

تعود السوق الصاعدة للذهب هذا العام إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها التحولات السياسية والاقتصادية المفاجئة في الاقتصادات الكبرى.



بالإضافة إلى التصاعد الحاد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.



كما ساهمت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وتركيا، في تعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس كوسيلة للتحوّط من مخاطر العملات والديون السيادية.



هبوط الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات كان من أهم العوامل التي منحت الذهب دفعة قوية، إذ يتجه المستثمرون إلى تنويع محافظهم بعيدًا عن الأصول الدولارية.



وفي الوقت نفسه، أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال التحوّل نحو سياسات أكثر تيسيرًا بحلول نهاية العام، وهو ما خفّض عوائد السندات الأمريكية وأعاد بريق الذهب كخيار استثماري مفضل.



التوترات الجيوسياسية

كما ساعدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في تغذية الطلب على الذهب كملاذ آمن.



فكل تصاعد في النزاعات أو الغموض السياسي يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة تحافظ على قيمتها في أوقات الاضطراب، والذهب يظل الخيار الأول في مثل هذه الظروف.



توقعات صعودية

• صرح الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد "سوكي كوبر": نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,488 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، ونرى مزيدًا من المخاطر الصعودية نتيجةً لعوامل هيكلية أوسع نطاقًا تدعم السوق.



•رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 بمقدار 100 دولار أمريكي ليصل إلى 3,455 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وتوقع أن يصل إلى 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026.



•ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا و سوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.



•رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة من 4300 دولار ، مشيرةً إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء من البنوك المركزية.