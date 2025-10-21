انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "التقى الوفد الأمني الرفيع برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في طهران، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، وهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الأمني الرفيع، حوار موسع بشأن التعاون في المجال الأمني وضبط الحدود والأحزاب الكردية المعارضة المتواجدة في الإقليم، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي وتفاصيل اللجنة المشكلة لمتابعة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين".