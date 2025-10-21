إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة والسلع والبضائع المتنوعة.

وأسفرت العملية عن ضبط (3) مركبات ZS وعدد (4) بكاسي تحمل عدد (50) طن نحاس و عدد (1200) جوال سيوريا وعدد (500) جوال فحم حجري وعدد (700) لفة فرشة بلاستيكية بالإضافة إلى 798 ألف جنيه مصري.

واشاد والي ولاية نهر النيل د. محمد البدوي عبدالماجد وزير المالية بالولاية، وقائد سلاح المدفعية، ومدير شرطة الولاية، وأعضاء لجنة الأمن، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة التهريب وحماية مقدرات الدولة.

من جانبه أشاد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، مدير عام قوات الجمارك بالإنابة، بالإنجاز الذي حققته مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، مؤكداً أن مثل هذه الضبطيات تعكس اليقظة والانضباط العالي لقوات مكافحة التهريب، ودورها الحيوي في حماية حدود البلاد من التهريب بأنواعه.

وأكد اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن هذه الضبطية تُعدّ إضافة نوعية لسجل إنجازات قوات مكافحة التهريب، مشيداً بكفاءة الضباط والجنود في أداء مهامهم الوطنية بكفاءة ومسؤولية عالية.

وفي ذات السياق أوضح العميد شرطة عثمان حسين الدليل مدير مكافحة التهريب نهر النيل بالإنابة أن قواته ستظل عيناً ساهرة على أمن واقتصاد الوطن، من خلال استمرار الأطواف الطويلة والقصيرة وتكثيف الرقابة الصارمة على طرق ومنافذ الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية ذات الصلة.

