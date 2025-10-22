وصول (6) مولدات دعما من سلطنة عمان لقطاع الكهرباء بالبلاد

وصلت إلى ميناء بورتسودان الجنوبي اليوم شحنة المولدات التي تبرعت بها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بسلطنة عمان والتي تضم عدد 6 مولدات، كمكرمة سامية من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وقال السفير جمال مالك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوكالة السودان للانباء ان هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم اللامحدود التي ظلت تقدمه سلطنة عمان للسودان وتأكيدا لروابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين الشقيقين .

واضاف انه سيتم توظيف المولدات وفقاً لرؤية الدولة لدعم القطاعات الحكومية والمؤسسات الخدمية لضمان استمرار الطاقة الكهربائية في تلك المرافق.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

