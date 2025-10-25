شاهد بالصورة.. ترقية “مهند” شقيق الفنان المثير للجدل شريف الفحيل لرتبة “نقيب” بالشرطة والجمهور: (سبحان الله البطن بطرانة)

ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصورة لأحد ضباط الشرطة, ظهر فيها بعد أن تمت ترقيته من رتبة ملازم أول, لرتبة “نقيب”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الضابط الذي تمت ترقيته هو مهند خالد مكي, وهو الشقيق الأصغر للمطرب المثير للجدل شريف الفحيل, وللمطرب محمد الفحيل. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بارك للضابط “مهند” الترقية متمنين له المزيد من التفوق والتدرج في الرتب العسكرية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لبعض تعليقات المتابعين فإن التعليقات لم تخلو من السخرية, حيث كتب أحدهم مستغرباً من أن الضابط شقيق المطرب: (سبحان الله البطن بطرانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

