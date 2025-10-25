شاهد بالصورة والفيديو.. مستعيناً بــ”ميكروفون” بائع الخضار.. أب سوداني يوقظ أبنائه الشباب من النوم بطريقة طريفه وأحدهم يستيقظ مندهشاً وينفجر بالضحك

تصدر مقطع فيديو لأب سوداني, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات بعد تداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الأب لجأ لطريقة مزعجة وكوميدية نفس الوقت من أجل إيقاظ أبنائه الشباب من النوم.

حيث استعان الأب بميكروفون, بائع الخضار, الذي يعرض به خضاره وسط الحي, وتوجه به نحو أبنائه النائمون الذي تفأجوا بصوت الميكروفون, المزعج.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد الأبناء يستيقظ مندهشاً من تصرف والده لينفجر بعدها في الضحك, وسط سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

