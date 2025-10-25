بالصورة والفيديو.. شاهد فرحة نساء وأطفال حي “الشجرة” بالخرطوم بعودة التيار الكهربائي للمنطقة لأول مرة منذ إندلاع الحرب

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان, بإعجاب كبير وقوبل بسعادة كبيرة عند الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لفرحة أهالي حي “الحماداب”, الذي يقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم, بعودة التيار الكهربائي للحي. وأظهر المقطع الفنيون بالإدارة العامة للخرطوم, وهم يغادرون الحي بسيارتهم بعد إنجازهم مهمة إعادة الكهرباء لحي الشجرة العريق بالخرطوم. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرحة الأهالي خصوصاً النساء والأطفال كانت كبيرة بعودة التيار الكهربائي للحي لأول مرة منذ إندلاع الحرب, حيث قدم الأطفال الشكر لإدارة الكهرباء عبر مطاردة السيارة بفرح كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

