تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من إحتفال أقامته قوات درع السودان, حضره عدد كبير من الجنود وأحياه أحد مطربي “الربابة”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شرف الإحتفال قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, الذي ظهر متفاعلاً في الحفل. “كيكل”, اقتحم الساحة بالزي الرسمي وتفاعل في الرقص بالسيف الذي كان يحمله على يده, بعد أن تغنى فنان الربابة لقوات درع السودان, متغزلاً (انتو للسودان درع وانتو في الميدان أساس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “كيكل” يرقص بالسيف مع مطرب ربابة تغزل في قواته ومساهماتها الكبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.