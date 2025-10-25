من البيت الأبيض إلى «البنتاجون» «أمك» نهج سياسي للرد على الخصوم!

تحولت كلمة «أمك» إلى نهج سياسى يتبناه المنتمون لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ردهم على ما لا يستهويهم من أسئلة الصحفيين، ومن لا يروق لهم من الصحفيين أنفسهم.

وبعد وقت قصير من توجيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإهانة لصحفى سأل عن الشخص المسؤول عن اختيار «بودابست» مكانًا للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى، تلقى مراسل صحيفة «هاف بوست» ردًا مماثلًا من وزارة الدفاع الأمريكية عندما سأل عن رابطة العنق التى ارتداها وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، وحملت ألوان العلم الروسى، ليتكرر هذا الرد المماثل نحو ثلاث مرات خلال أسبوع فى وجه أسئلة لصحفيين، بعد أن كررها مدير الاتصالات فى البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، للصحفى تعقيبًا على رد ليفيت.

وخلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة الدفاع الأمريكية أمس، سأل مراسل صحيفة «هاف بوست» عن رابطة العنق التى ارتداها هيجسيث خلال الاجتماع بين الرئيس ترامب وزيلينسكى الجمعة الماضية، والتى مزجت فى ألوانها بين الأحمر والأبيض والأزرق لتأتى مشابهة للعلم الروسى، ليرد المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاجون» شون بارنيل بسخرية: «لأن أمك اشترتها له»، مستدركًا أنها «رابطة عنق أمريكية وطنية».

ووجهت صحيفة «إندبندنت» للبيت الأبيض سؤالًا عما إذا كان رد «أمك» يمثل الإجابة المناسبة، فردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، قائلة إنها «أكثر من مناسبة».

وفى هذا الصدد قال الدكتور عمرو عبد العاطى، الباحث فى السياسة الدولية لـ«المصرى اليوم»، إن حالة من التداخل بين المنصب السياسى والمصالح الشخصية صارت هى المهيمنة خلال ولاية ترامب.

وأضاف أن إدارة ترامب بالكامل ضد الإعلام، رغم أنه يقوم على فكرة أن يكون رقيبًا على السلطات والتوازن فيما بين فروعها الثلاثة.

