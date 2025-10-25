مناوي: الإمارات دولة مهمة ولكن ليس في ملف السلام في السودان

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان إن قضية السلام مع قوات الدعم السريع ليست مطروحة في الوقت الحالي ولم تتبلور بعد أفكار متفق عليها بشأنها بين أطراف الحكومة السودانية .

وأوضح مني أركو مناوي أنّه ضد خارطة الطريق التي قُدمت للأمم المتحدة والتي تتبناها الدوائر الدولية حاليا بل ويرى أنّها تسعى لتقسيم السودان. وشدد مناوي على أهمية دور كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر، أطراف الرباعية الدولية المعنية بالوضع في السودان، غير أنّه أعرب عن رفضه لوجود دولة الإمارات كجزء من الرباعية في وقت تدير فيه الحرب في السودان، حسب تعبيره. في ذات الوقت أشار مناوي إلى أهمية الإمارات وإمكانية أن يكون لها دور في السودان بعيداً عن ملف السلام إذا عرفت كيف تتعامل مع السودان من أجل إعادة العلاقات بين البلدين.

