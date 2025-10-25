شاهد بالفيديو.. عرضت نفسها لسخرية الجمهور.. الفنانة ندى القلعة تفشل في قراءة جملة (قاب قوسين أو أدنى) وتهاجم متابع “قحاتي”: (أمشي اتلما يا النعجة دا)

- 1/2
عرضت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك عقب ظهورها في بث مباشر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشهيرة كانت قد خرجت في بث مباشر, عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
القلعة, وأثناء ردها على تعليقات الجمهور تفاجأت بتعليق من أحدهم يسخر فيه من ظهورها عقب انتشار أخبار عن تفاوض بين الجيش, والدعم السريع.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن صاحب التعليق كتب لها: (اليوم طلعتي بعد ما عرفتي المفاوضات باتت قاب قوسين أو أدنى).
المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, حاولت قراءة التعليق لكنها فشل في قراءة جملة “قاب قوسين أو أدنى” حيث نطقتها “باد قوسي ادنى”.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد هاجمت “القلعة”, صاحب التعليق ووصفته بأنه “قحاتي”, وقالت في ردها عليه: (أمشي اتلما يا النعجة دا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
